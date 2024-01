Volkswagen ernennt neuen Leiter für Sparprogramm

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat den Verantwortlichen für das milliardenschwere Spar- und Effizienzprogramms bei seiner Kernmarke ausgetauscht. Hartmut Rickel wird ab sofort die Programmleitung des Performance Programms der Marke Volkswagen übernehmen, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Der Manager, der seit über seit über 30 Jahren für den VW Konzern in unterschiedlichen Funktionen tätig ist, folgt auf Stephan Wöllenstein, der in den Ruhestand geht.

Die Kernmarke des Wolfsburger Autokonzerns erwirtschaftet seit Jahren eine im Branchenvergleich niedrige Marge. Zudem hat VW zuletzt besonders im Volumengeschäft das zunehmend intensivere Marktumfeld mit teils scharfen Preiskämpfen zu spüren bekommen.

Mit dem neuen Programm soll das Geschäft auf Profit getrimmt werden - die operative Rendite soll bis 2026 auf 6,5 von zuletzt 3,6 Prozent steigen. Der Gewinnbeitrag aus dem sogenannten Performance Programm allein soll bei 10 Milliarden Euro liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2024 09:09 ET (14:09 GMT)