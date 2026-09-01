Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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01.09.2026 17:27:24
Volkswagen expects 2026 sales of 8.5 million vehicles, plans asset divestments
[BERLIN] The Volkswagen Group is expected to sell only 8.5 million cars worldwide in the current year, German business outlet WirtschaftsWoche reported...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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07:06
|Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf (Dow Jones)
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
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|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,26
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|Volkswagen (VW) St.
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