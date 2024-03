Volkswagen Financial Services will 2024 Gewinn etwas steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Financial Services erwartet für 2024 ein operatives Ergebnis leicht über Vorjahr. Der Betriebsgewinn werde von einem leichten Anstieg der Auslieferungen an Kunden profitieren, teilte die Finanzierungstochter von Volkswagen mit. Im Vorjahr war das operative Ergebnis der VW-Tochter um 42 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro eingebrochen. Volkswagen Financial Services sprach von einer "Normalisierung des Geschäftsverlaufs" und negativen Bewertungseffekten aus Derivaten und einem herausfordernden Zinsumfeld.

