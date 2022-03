Volkswagen Finanzdienstleistungen erwartet 2022 Gewinnrückgang

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Absatzfinanzierer der Volkswagen AG rechnet nach dem hohen Milliardengewinn 2021 dieses Jahr mit einem Gewinnrückgang. "2021 war ein außergewöhnliches Jahr mit einem historischen Ergebnis. Dieses wird sicher nicht unmittelbar wiederholbar sein", sagte Frank Fiedler, Finanzvorstand der Volkswagen Financial Services AG. In Abhängigkeit von Sondereffekten habe sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren ein operatives Ergebnis von circa 4 Milliarden Euro zu erreichen. Im abgelaufenen Jahr hat sich der Betriebsgewinn auf 5,67 Milliarden Euro verdoppelt.

Das hohe Ergebnis beruhe auf starken Sondereffekten: "Zum einen sind unsere Risikokosten für Kredit- und Restwertrisiken - im Vergleich zum Vorjahr - deutlich geringer ausgefallen", erklärt Fiedler. "Zum anderen kommen signifikant höhere Erlöse aus unserem Gebrauchtwagengeschäft aufgrund der angespannten Liefersituation von Neuwagen hinzu." Die gesamte Branche hat vergangenes Jahr angesichts einer starken Nachfrage und eines begrenzten Angebots angesichts der Chipengpässe von hohen Preisen sowohl für Neu- als auch Gebrauchtwagen profitiert.

Während die weltweiten Vertragszugänge - trotz geringerer Auslieferungszahlen des Konzerns - nur leicht um 1,1 Prozent auf insgesamt 7,8 Millionen Stück zurückgingen, legte der Vertragsbestand bei Volkswagen Financial Services laut Mitteilung minimal zu. Er stieg gegenüber dem Vorjahr auf über 22,0 Millionen Stück, ein Plus von 0,6 Prozent

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 09:22 ET (13:22 GMT)