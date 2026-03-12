12.03.2026 06:31:29

Volkswagen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volkswagen lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,670 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,89 Milliarden USD im Vergleich zu 93,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,51 USD gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 363,30 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 351,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

