Volkswagen geht auf Distanz zu Twitter

Hamburg/Frankfurt (Reuters) - Nach der Übernahme von Twitter durch den US-Milliardär Elon Musk setzt Volkswagen seine Werbung über den Kurznachrichtendienst aus.

Der Konzern habe seinen Marken empfohlen, ihre bezahlten Aktivitäten auf der Plattform bis auf Weiteres zu pausieren, teilte Volkswagen am Freitag mit. Das hatte zuvor schon die USA-Repräsentanz der VW-Tochter Audi angekündigt, die zugleich die Lage kontinuierlich bewerten will. Europas größter Autobauer begründeten den Schritt damit, dass Twitter angekündigt habe, seine Richtlinien zu überarbeiten. Man beobachte die Situation genau und wolle je nach Entwicklung über die nächsten Schritte entscheiden. Die Wolfsburger schlossen sich damit anderen Unternehmen an, die sich von Twitter zurückziehen wollen.

Der neue Twitter-Chef Musk erklärte, er wolle für Redefreiheit auf der Plattform sorgen. Das hielt Unternehmen aber nicht davon ab, den Kanal zu verlassen. So hatte der größte US-Autobauer General Motors vergangene Woche seine Werbeschaltungen auf Twitter bereits ausgesetzt. Mercedes-Benz ist auf dem Portal noch aktiv, beobachtet einem Sprecher zufolge dessen Veränderungen aber genau. "Falls die Plattform künftig nicht mehr in Einklang mit unseren Zielen und Werten steht, werden wir natürlich unsere Präsenz anpassen." Bislang sei keine Abkehr beschlossen. Twitter erwirtschaftete mit Werbung zuletzt mehr als 90 Prozent seiner Einnahmen.

Am Freitag sperrte das Unternehmen alle Beschäftigten aus, nachdem Musk zuvor das Spitzenmanagement gefeuert hatte.

