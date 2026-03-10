Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
10.03.2026 08:35:00
Volkswagen-Gewinn halbiert sich: Harte Zeiten für Europas größten Autokonzern
Der Gewinn von Volkswagen ist im vergangenen Jahr massiv eingebrochen. Im Schlussquartal lief es etwas besser, doch der Konzern bleibt vorsichtig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!