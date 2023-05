Volkswagen-Großaktionär Porsche SE fließt weniger Gewinn zu

Frankfurt (Reuters) - Der VW-Großaktionär Porsche SE hat im ersten Quartal mit 1,3 Milliarden Euro deutlich weniger Gewinn erzielt als im Vorjahreszeitraum.

Vor Jahresfrist hatte der Dax-Konzern unter dem Strich noch 2,1 Milliarden Euro verdient. Der hohe Vorjahreswert habe an Bewertungseffekten von Derivaten gelegen, erklärte die Porsche SE am Montag. Die Holding geht für das Gesamtjahr unverändert von einem Gewinn nach Steuern zwischen 4,5 und 6,5 Milliarden Euro aus. Das vom Erwerb des Anteils an der Sportwagentochter Porsche verursachte Minus der Nettoliquidität soll sich zwischen 6,1 und 5,6 Milliarden Euro bewegen.

