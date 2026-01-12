Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

12.01.2026 14:14:39

Volkswagen Group mit Absatzrückgang im 4Q und Gesamtjahr

DOW JONES--Die Volkswagen Group hat sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2025 bei ihren Fahrzeugen Absatzrückgänge im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Im vierten Quartal verzeichnete der DAX-Konzern zweistellige Absatzrückgänge im größten Markt China sowie in Nordamerika, aber zweistelliges Wachstum im Nahen Osten/Afrika. Ebenso wuchs der Absatz bei batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeugen (BEV) deutlich zweistellig, sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr.

Insgesamt lieferte die Volkswagen Group 2025 weltweit 8,98 Mio Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 0,5 Prozent. Auf das Schlussquartal entfielen davon 2,38 Millionen Fahrzeuge, 4,9 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im größten Landesmarkt China betrug der Rückgang im Gesamtjahr 8,0 Prozent auf 2,68 Millionen Fahrzeuge, im vierten Quartal allein verkaufte Volkswagen in China 719.800 Fahrzeuge, ein Rückgang von 4,9 Prozent.

Der BEV-Absatz legte hingegen im Schlussquartal um 11,6 Prozent auf 265.600 Fahrzeuge weltweit zu, im Gesamtjahr betrug der Zuwachs 32 Prozent auf 983.100 Fahrzeuge. Der BEV-Anteil am Gesamtumsatz stieg auf 10,9 Prozent von 8,2 Prozent im Gesamtjahr und auf 11,2 Prozent von 9,6 Prozent im Schlussquartal.

"Insbesondere die intensive Wettbewerbssituation in China sowie die Zölle und der Entfall der Elektro-Förderung in den USA haben unser Geschäft beeinträchtigt", sagte Marco Schubert, im erweiterten Volkswagen Group Executive Committee für Sales verantwortlich. "Auf der anderen Seite haben wir unsere starke Position in Europa trotz neuer Wettbewerber weiter ausgebaut." Erfreulich sei das "dynamische Wachstum bei den vollelektrischen Fahrzeugen". Der Konzern treffe mit seinen neuen Modellen über alle Antriebsarten hinweg den Kundengeschmack und sieht sich "damit gut aufgestellt für das Jahr 2026".

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 08:15 ET (13:15 GMT)

