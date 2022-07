Volkswagen gründet für Batteriegeschäft neues Unternehmen

SALZGITTER (Dow Jones)--Volkswagen will seine Aktivitäten im zunehmend wichtiger werdenden Batteriegeschäft in einem neuen Unternehmen bündeln. Die Verantwortung für das globale Batteriegeschäft trägt ab sofort das neu formierte Unternehmen "PowerCo", wie der DAX-Konzern anlässlich der Grundsteinlegung der Zellfabrik in Salzgitter ankündigte. PowerCo soll neben der Zellfertigung Aktivitäten entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette verantworten.

"Das Batteriezellgeschäft ist einer der Pfeiler unserer NEW AUTO Strategie, mit der wir Volkswagen zum führenden Anbieter von nachhaltiger und softwaregetriebener Mobilität von morgen machen", sagte VW-CEO Herbert Diess. "Der Aufbau einer eigenen Zellfertigung ist ein technologisches wie wirtschaftliches Megaprojekt."

Das neue Unternehmen PowerCo soll bis 2030 gemeinsam mit Partnern mehr als 20 Milliarden Euro in den Aufbau des Geschäftsfelds investieren. Das Unternehmen soll einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden Euro erwirtschaften und alleine in Europa bis zu 20.000 Menschen beschäftigen.

