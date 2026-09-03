Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.09.2026 20:46:00
Volkswagen in der Krise: VW-Aufsichtsrat stimmt umstrittenem Sanierungsplan zu
Der Aufsichtsrat hat den VW-Sanierungsplan gebilligt. Die Abstimmung sei einstimmig erfolgt, teilte das Unternehmen nach einer Sitzung des Präsidiums mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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