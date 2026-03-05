Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
05.03.2026 17:11:00
Volkswagen in Osnabrück: VW erwägt Produktion von Militärfahrzeugen
Volkswagen muss sparen, auch Werksschließungen sind im Gespräch. Für den Standort Osnabrück werden nun »Zukunftsoptionen« geprüft. Mit dabei: Militärfahrzeuge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Volkswagen in Osnabrück: VW erwägt Produktion von Militärfahrzeugen (Spiegel Online)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,72
|-0,24%
|Volkswagen (VW) St.
|93,95
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.