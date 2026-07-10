Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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10.07.2026 15:07:27
Volkswagen Is Cutting Production as Sales in China Plunge
The German automaker has struggled to compete with fast-growing Chinese companies that offer more affordable and sophisticated electric vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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