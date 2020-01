Volkswagen: Kernmarke VW kriegt mit Schlusspurt im Dezember die Kurve

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat bei seiner Marke VW vor allem in Asien und Europa im letzten Jahresmonat die Verkaufsbilanz aufpoliert. Lagen die Wolfsburger noch bis einschließlich November bei den weltweiten Auslieferungen hinter dem Vorjahreszeitraum zurück, so sorgte im Dezember vor allem China mit einem kräftigen Plus für eine weitere Steigerung. Insgesamt lieferte die Marke mit dem blauen VW-Logo im Gesamtjahr 6,28 Millionen Fahrzeuge aus und damit 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte.

Markenvertriebschef Jürgen Stackmann hatte im Interview bereits dem "Handelsblatt" (Montag) verraten, dass es trotz des für Massenhersteller schwächer laufenden chinesischen Marktes erneut einen Rekord für die Marke gegeben hat. Im Dezember lieferte VW 615 200 Autos aus, ein Plus von 13,8 Prozent. In China erzielte VW ein Plus von 22,2 Prozent im Schlussmonat. Bei der Marke stand das Land 2019 für die Hälfte aller verkauften Autos. Volkswagen China hatte seine Verkaufszahlen bereits Ende vergangener Woche vorgelegt. Auch in Europa und Deutschland stand im Dezember gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat ein deutliches Plus, auch weil vor einem Jahr der neue Abgas- und Verbrauchstest WLTP die Modellverfügbarkeit spürbar eingeschränkt hatte.

"In 2019 haben wir unsere globale Marktposition durch deutliche Marktanteilsgewinne signifikant ausgebaut", sagte Stackmann laut Mitteilung. Im "Handelsblatt" bezifferte er den weltweiten Marktanteil auf knappe 8 Prozent. Den Anteil von Stadtgeländewagen am Verkauf schraubte VW deutlich in die Höhe, laut Stackmann waren rund 30 Prozent aller verkauften Wagen ein SUV - gegenüber 2018 sei das eine Steigerung von etwa zehn Prozentpunkten.

Auch bei elektrisch angetriebenen Autos macht VW Fortschritte. 80 000 Elektroautos verkaufte VW 2019, rund 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Gut die Hälfte davon waren rein elektrisch betrieben. In diesem Jahr muss VW in Europa noch spürbar mehr Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb verkaufen, sollen die schärferen CO2-Emissionsgrenzen der EU eingehalten werden. Ansonsten drohen mitunter milliardenschwere Strafzahlungen. Der bei VW fürs Tagesgeschäft verantwortliche Markenmanager Ralf Brandstätter setzt dabei vor allem auf den vollelektrischen ID3, der Elektromobilität massentauglich machen und ab Sommer an die Kunden ausgeliefert werden soll./men/he