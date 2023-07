Volkswagen-Konzern beschleunigt E-Auto-Aktivitäten in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern verstärkt seine Elektroauto -Aktivitäten in China über Investitionen und Kooperationen. Damit soll gleichzeitig die Position in diesem wichtigen Markt gestärkt und die lokale Elektrifizierungs-Strategie beschleunigt vorangetrieben werden.

Wie der Konzern mitteilte, hat die Marke VW eine technologische Rahmenvereinbarung über eine langfristige Zusammenarbeit mit Xpeng geschlossen, einem Hersteller von smarten Elektro-Fahrzeugen. Zunächst sollen gemeinsam zwei Elektro-Modelle der Marke VW für das Mittelklasse-Segment entwickelt und 2026 in den chinesischen Markt eingeführt werden.

Darüber hinaus investiert der Konzern rund 700 Millionen US-Dollar in Xpeng und erwirbt im Rahmen einer Kapitalerhöhung 4,99 Prozent der Aktien, zu 15 US-Dollar je American Depositary Share (ADS). Der Konzern erhält auch einen Sitz als Beobachter (Observer) im Board of Directors von Xpeng. Die Xpeng-Aktie notiert bei Handelsstart in den USA 14 Prozent im Plus.

Des Weiteren hat die Marke Audi laut Mitteilung mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC in einem strategischen Memorandum vereinbart, die bestehende Kooperation weiter auszubauen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen das Angebot von intelligenten, vollvernetzten Elektro-Fahrzeugen im Premium-Segment schnell und effizient weiterentwickeln. Geplant sei, zunächst mit Elektro-Modellen in einem Segment zu starten, in dem Audi in China bisher noch nicht vertreten ist.

Laut Mitteilung sehen beide Vereinbarungen jeweils künftig eine gemeinsame Entwicklung neuer lokaler Plattformen für die nächste Generation von intelligenten, vollvernetzten Elektro-Fahrzeugen (ICV) vor, um schnell Volkswagens chinesische Produktpalette für besonders vielversprechende Kunden- und Marktsegmente zu erweitern. Die Details der Zusammenarbeit für zukünftige E-Plattformen seien Gegenstand weiterer Verhandlungen zwischen den Partnern.

Entwicklungspartner für Xpeng soll dabei die kürzlich gegründete Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) sein, der größte Entwicklungsstandort des Konzerns außerhalb von Wolfsburg. Hier sollen künftig mehr als 2.000 Entwicklungs-und Beschaffungsexperten an der Entwicklung neuer intelligenter, vollvernetzter Elektro-Fahrzeuge arbeiten.

