Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
10.03.2026 07:45:39
Volkswagen-Konzern bleibt bei Profitabilitätsziel vorsichtig
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern strebt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wieder mehr Profitabilität an. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürfte sich in diesem Jahr auf 4,0 bis 5,5 Prozent erholen, teilte der DAX-Konzern am Dienstag in Wolfsburg mit. Vergangenes Jahr war sie deutlicher als gedacht um 3,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent abgerutscht, weil die Geschäfte in China weiter schwach blieben und die US-Zölle ins Kontor schlugen. Vor allem die einstige Ertragsperle Porsche erlitt wegen eines Schwenks bei ihrer Elektroautostrategie einen herben Gewinneinbruch. Analysten hatten für das neue Jahr bisher auf Konzernebene mit 5,3 Prozent gerechnet, befanden sich also in der oberen Hälfte der neuen Spanne./men/stk
