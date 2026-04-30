Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.04.2026 07:52:38
Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW(Volkswagen (VW) vz)-Konzern ist im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld und wegen Kosten für die US-Einfuhrzölle bei der Profitabilität weiter unter Druck geraten. Die operative Marge lag bei 3,3 Prozent, rund 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 3,7 Prozent gerechnet. Laut Finanzchef Arno Antlitz erzielte Europas größter Autobauer vor Sondereffekten eine Marge von 4,3 Prozent. Das sei jedoch ein weiterhin viel zu niedriges Niveau, sagte er laut Mitteilung. Das operative Ergebnis ging insgesamt um gut 14 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zurück, der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich rutschte das Ergebnis nach Steuern um gut 28 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro ab./men/stk
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
