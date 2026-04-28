Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.04.2026 17:14:00
Volkswagen-Konzern will sich neu ausrichten
Der Volkswagen-Konzern will seine Sparbemühungen verstärken und sich mit einer neuen Strategie 2030 neu ausrichten. Details wurden intern genannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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