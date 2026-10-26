Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Kooperation
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26.10.2026 17:06:00
Volkswagen kooperiert mit NXP bei Schlüsseltechnologien für künftige Autos - Aktien freundlich
Die Mikrocontroller (MCUs) der S32K5-Familie von NXP Semiconductors sollen als wichtiger Baustein der künftigen Software-defined-Vehicle-Architektur (SDV) des Volkswagen Konzerns die zonale Steuerung über alle Marken und Fahrzeugsegmente hinweg unterstützen, teilte der Autokonzern am Montag mit. Das erste Fahrzeug mit der neuen Architektur ist für 2027 geplant.
Die Partnerschaft ist nach Aussage der Wolfsburger Teil der Halbleiterstrategie des Volkswagen-Konzerns. Durch direkte, langfristige Partnerschaften mit führenden Halbleiterunternehmen könne man unter anderem die Resilienz der Lieferketten stärken und Schlüsseltechnologien für künftige Fahrzeuggenerationen gemeinsam gestalten.
Die Volkswagen-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,46 Prozent höher bei 69,42 Euro, während NXP-Titel an der NASDAQ 4,48 Prozent auf 245,44 US-Dollar steigen.
DOW JONES
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