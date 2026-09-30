Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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30.09.2026 15:16:00
Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
Im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen hat Volkswagen eine Reihe von Tarifverträgen gekündigt. Ein Arbeitskampf dürfte unausweichlich folgen.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|29.09.26
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