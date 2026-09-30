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30.09.2026 14:54:41

Volkswagen kündigt Tarifverträge - Beschäftigungssicherung gilt weiter

DOW JONES--Volkswagen hat angesichts des schwierigen Branchenumfeldes die Forderung der IG Metall nach einer Gehaltserhöhung um 5 Prozent zurückgewiesen und verschiedene Tarifverträge gekündigt. "Aufgrund des sehr angespannten Marktumfelds passt auch die Forderung der IG Metall (...) nicht zur aktuellen Lage des Unternehmens und der Industrie", teilte VW nach Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern mit. Es gelte mehr als zuvor, dass VW seine Kosten senken und auf ein wettbewerbsfähiges Niveau bringen müsse.

Der Wolfsburger Konzern habe verschiedene Tarifverträge zum 31. Dezember 2026 "fristgerecht" gekündigt. Verschiedene Regelungen in diesen Verträgen müssten mit Blick auf den aktuellen Kostendruck angepasst werden. "Mit der Kündigung der Tarifverträge öffnet das Unternehmen damit den Verhandlungsraum", heißt es weiter. Der Zukunftstarifvertrag mit der darin enthaltenen Beschäftigungssicherung sei von der Kündigung nicht betroffen.

VW wolle alle weiteren Möglichkeiten eines sozialverträglichen Personalabbaus vollständig ausschöpfen. Die Volkswagen AG und IG Metall wollen in der zweiten Oktoberhälfte zu weiteren Gesprächen zusammenkommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)

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