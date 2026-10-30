Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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30.10.2026 08:39:27

Volkswagen logs Q3 operating loss of €5.86 billion on Porsche writedown

The Volkswagen Group has filed its worst quarterly performance since the height of the "Dieselgate" scandal in 2015. Share prices climbed in response, however, perhaps because the bad news was so well signposted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 25,44 -0,35% Porsche Automobil Holding SE
Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 2,48 -0,80% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Volkswagen (VW) St. 68,55 -1,65% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.

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