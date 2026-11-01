Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
01.11.2026 22:55:27
Volkswagen logs Q3 operating loss of €5.86 billion on Porsche writedown
The Volkswagen Group has filed its worst quarterly performance since the height of the "Dieselgate" scandal in 2015. Share prices climbed in response, however, perhaps because the bad news was so well signposted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|25,44
|-0,35%
|Volkswagen (VW) St.
|68,55
|-1,65%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
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