Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
07.11.2026 23:23:22
Volkswagen logs Q3 operating loss of €5.86 billion on Porsche writedown
The Volkswagen Group has filed its worst quarterly performance since the height of the "Dieselgate" scandal in 2015. Share prices climbed in response, however, perhaps because the bad news was so well signposted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|25,95
|-1,37%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|2,50
|-0,79%
|Volkswagen (VW) St.
|68,75
|-1,86%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.