Volkswagen mit besserer Marge bei Kernmarke und Audi im 1. Quartal

DOW JONES--Im Gegensatz zu Porsche und dem Truck-Geschäft hat Volkswagen im ersten Quartal bei der Kernmarke und Audi Fortschritte erzielt. Bei leicht rückläufigen Umsätzen verbesserte VW das operative Ergebnis bei Core, zu der neben der Kernmarke auch Skoda oder Seat gehören, um 38 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 4,4 von 3,2 Prozent. "Positive Effekte aus optimierten Produktkosten und konsequentem Kostenmanagement überkompensierten Belastungen aus US-Zöllen und der ID.4-Abschreibung in den USA", so VW.

Bei der Markengruppe Progressive um Audi sank der Umsatz um gut 8 Prozent etwas stärker, das operative Ergebnis kletterte dagegen um knapp ein Zehntel auf 588 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 4,2 von 3,5 Prozent. "Positiv wirkten die fortgesetzte Kostendisziplin, geringere Rückstellungen im Zusammenhang mit der CO2-Regulierung sowie rückläufige Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen", heißt es zur Begründung für die bessere Entwicklung bei der Gruppe um Audi

Dagegen sackte die Rendite bei der Markengruppe Sport Luxury um Porsche auf 7,0 von 8,7 Prozent ab, bei Trucks sogar auf nur noch 0,4 von 6,2 Prozent. Neben einem niedrigeren Absatzvolumen sowie Währungs- und Zolleffekten haben bei Trucks insbesondere Aufwendungen wegen der Anpassung einzelner Projekte im Bereich der Elektromobilität , so VW.

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April 30, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)