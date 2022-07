Volkswagen mit Gewinnsprung - VW-Aktie bleibt aussichtsreich

Die Lieferprobleme bei Mikrochips und die harten Corona-Einschränkungen in China haben beim Volkswagen -Konzern Spuren hinterlassen. Doch die jüngsten Quartalszahlen sind besser als erwartet ausgefallen. Der Auto-Konzern bestätigt daraufhin seinen Jahresausblick "eher am oberen Ende". Die VW-Aktie gehört am Donnerstag zu den besten Werten im DAX.