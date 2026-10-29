Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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29.10.2026 07:46:41
Volkswagen mit Milliardenverlust im 3. Quartal
DOW JONES--Belastet von Restrukturierungskosten hat Volkswagen im dritten Quartal einen Milliardenverlust verzeichnet. Wegen rückläufiger Absatzzahlen angesichts des schwierigen Marktumfeldes in China sank auch der Umsatz in den drei Monaten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Wolfsburger DAX-Konzern.
In den drei Monaten sank der Umsatz laut Mitteilung um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 77,7 Milliarden Euro erwartet. Operativ weitete sich der Verlust - vor allem wegen hohen Wertberichtigungen bei Porsche - auf 5,86 Milliarden Euro von 1,3 Milliarden Euro aus, die entsprechende Marge lag bei minus 7,8 nach minus 1,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten mit einer negativen Marge von 3,0 Prozent gerechnet.
Für das Gesamtjahr peilt VW weiter einen Konzernumsatz von rund 315 Milliarden Euro an. Die operative Marge soll weiterhin bis zu 1 Prozent erreichen.
Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)
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