Volkswagen nennt erstmals geplante Porsche-Zahlen

Im vierten Quartal will Volkswagen seine Sportwagen-Tochter Porsche an die Börse bringen. Nun hat Porsche-Produktions-Chef Albrecht Reimold erstmals geplante Absatzzahlen zum vollelektrischen Macan genannt. Sie sind recht ehrgeizig. Dem VW-Aktienkurs hilft das am Montag im schwachen DAX-Umfeld jedoch nicht aufwärts.