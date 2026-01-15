Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
15.01.2026 14:15:00
Volkswagen Nutzfahrzeuge verkauft mehr ID. Buzz, aber weniger Transporter
VW Transporter verkaufen sich insgesamt schlechter als im Vorjahr. ID. Buzz und Multivan erreichen allerdings neue Bestmarken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
