Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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19.11.2026 12:15:00
Volkswagen öffnet Infotainment-System für Google-Dienste - aber nicht für Audi
Volkswagen öffnet perspektivisch sein Infotainment-System für Google-Dienste wie Maps und den Play Store. Allerdings nur für die Verbrenner auf Basis des MQB.
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