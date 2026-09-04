Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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04.09.2026 06:05:02
Volkswagen plans to slash 50,000 jobs amid dire need to reduce costs
The new cuts announced on Sep 3 bring total reductions to around 100,000Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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