Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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22.07.2026 11:44:15
Volkswagen plant ab 2027 autonome Autos in China
Im kommenden Jahr sollen in China erste Autos auf den Markt kommen, die unter bestimmten Bedingungen das Steuer komplett selbst übernehmen, so der VW-KonzernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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