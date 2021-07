Volkswagen plant mit 10 Prozent Absatzplus für 2021

FRANKFURT (Dow Jones)--Der VW-Konzern will trotz Produktionsausfällen wegen des akuten Mangels bei Halbleitern in diesem Jahr etwa 10 Prozent mehr Autos an die Kunden ausliefern. Finanzvorstand Arno Antlitz konkretisierte in einer Telefonpressekonferenz die zuvor geänderte Prognose. Am Morgen hatte VW die Absatzerwartungen etwas gedämpft. Die Fahrzeugverkäufe dürften in diesem "spürbar" über Vorjahr liegen und nicht wie bislang angekündigt "deutlich", hieß es bei Vorlage der Halbjahreszahlen. In den ersten sechs Monaten lieferte der größter Autobauer Europas knapp 5 Millionen Fahrzeuge aus, rund 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, in dem allerdings wegen des ersten Lockdowns in der Corona-Krise massiv weniger Autos verkauft worden waren.

