Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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08.09.2026 10:56:00
Volkswagen prüft Verkauf seiner Motorradmarke Ducati
Im Rahmen des Zukunftsplans 2030 prüft VW den Verkauf von Ducati. Audi-Chef Döllner bestätigt die Evaluierung, betont aber: Noch sei nichts entschieden.
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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