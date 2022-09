Volkswagen rechnet mit Erfolg des Porsche-Börsengangs

Hamburg (Reuters) - Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz rechnet mit einem Erfolg des Börsengangs von Porsche.

"Wir glauben, dass der Markt an solchen Assets auch zum derzeitigen Zeitpunkt unverändert großes Interesse hat", sagte Antlitz am Dienstag bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zur möglichen Bewertung der Sportwagentochter des Wolfsburger Autokonzerns wollte sich Antlitz nicht äußern. Diese hänge von der Qualität des Unternehmens und den Marktgegebenheiten zum Zeitpunkt des Börsengangs ab. Porsche sei ein Unternehmen mit einem sehr robusten und hochprofitablen Geschäftsmodell.

Mit den erhofften Einnahmen aus der Platzierung von Vorzugsaktien will Volkswagen seine Transformation zu einem führenden Anbieter von E-Autos, Digitalisierung und vernetzten Diensten finanzieren. "Insbesondere unsere Batteriestrategie bedarf erheblicher finanzieller Mittel", erklärte Antlitz. Dabei sei Volkswagen auch auf Partner angewiesen: "Wir haben immer gesagt, dass wir diesen Hochlauf nicht alleine finanzieren wollen, sondern dass wir strategische Partner suchen, das können auch finanzielle Partner sein." Einen späteren Börsengang der Batterieaktivitäten schloss Antlitz nicht aus.

Der Aufsichtsrat hatte am Montagabend grünes Licht für die Pläne für einen Teil-Börsengang der Porsche AG gegeben. Demnach sollen bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien - das sind 12,5 Prozent des Grundkapitals - Ende September/Anfang Oktober an der Börse platziert werden. Angesichts der Turbulenzen am Kapitalmarkt will man sich damit notfalls aber bis zum Jahresende Zeit lassen.

(Bericht von Jan C. Schwartz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)