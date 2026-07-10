Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 09:41:40
Volkswagen rescue plan 'short on specifics' after tense stakeholder talks
Volkswagen is under unprecedented pressure to restructure its business modelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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