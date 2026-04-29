Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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29.04.2026 12:00:07
Volkswagen rolls out cheaper EVs in battle with Chinese carmakers
ID.Polo is one of four planned affordable electric vehicles across the VW, Škoda and Cupra brandsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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