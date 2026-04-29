Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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29.04.2026 12:00:07

Volkswagen rolls out cheaper EVs in battle with Chinese carmakers

ID.Polo is one of four planned affordable electric vehicles across the VW, Škoda and Cupra brandsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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