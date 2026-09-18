Volkswagen ruft mehr als 250.000 Fahrzeuge wegen zwei Defekten zurück

Von Kelly Cloonan

DOW JONES--Volkswagen hat zwei Rückrufe in den USA angekündigt, die insgesamt mehr als 250.000 Fahrzeuge betreffen und sich um potenzielle Lenkungsprobleme sowie einen Softwarefehler drehen.

Der Autohersteller ruft 208.724 Fahrzeuge zurück, bei denen ein Bolzen, der das Lenkgetriebe an einem Rahmen befestigt, korrodieren und brechen könnte, wobei wiederum das Gehäuse des Lenkgetriebes beschädigt werden könnte. Dies könnte laut US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA einen Verlust der Lenkkontrolle nach sich ziehen und stellt somit ein Unfallrisiko dar.

Betroffen sind bestimmte Modelle des Tiguan 2018, Atlas 2018-2019 sowie Audi Q3 2019-2021, so die NHTSA. Schätzungsweise 1 Prozent der zurückgerufenen Fahrzeuge weisen diesen Defekt auf.

Volkswagen ruft außerdem weitere 49.958 Tiguan-Modelle des Jahrgangs 2025 wegen eines Softwarefehlers zurück. Dieser könnte einen ungewollten Reset eines Steuergeräts auslösen, wodurch es zu einer Abschaltung der Zündung kommen könnte. Bei allen von diesem Rückruf betroffenen Fahrzeugen wird geschätzt, dass sie den Defekt aufweisen.

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September 18, 2026 07:59 ET (11:59 GMT)