Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 13:59:40

Volkswagen ruft mehr als 250.000 Fahrzeuge wegen zwei Defekten zurück

Von Kelly Cloonan

DOW JONES--Volkswagen hat zwei Rückrufe in den USA angekündigt, die insgesamt mehr als 250.000 Fahrzeuge betreffen und sich um potenzielle Lenkungsprobleme sowie einen Softwarefehler drehen.

Der Autohersteller ruft 208.724 Fahrzeuge zurück, bei denen ein Bolzen, der das Lenkgetriebe an einem Rahmen befestigt, korrodieren und brechen könnte, wobei wiederum das Gehäuse des Lenkgetriebes beschädigt werden könnte. Dies könnte laut US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA einen Verlust der Lenkkontrolle nach sich ziehen und stellt somit ein Unfallrisiko dar.

Betroffen sind bestimmte Modelle des Tiguan 2018, Atlas 2018-2019 sowie Audi Q3 2019-2021, so die NHTSA. Schätzungsweise 1 Prozent der zurückgerufenen Fahrzeuge weisen diesen Defekt auf.

Volkswagen ruft außerdem weitere 49.958 Tiguan-Modelle des Jahrgangs 2025 wegen eines Softwarefehlers zurück. Dieser könnte einen ungewollten Reset eines Steuergeräts auslösen, wodurch es zu einer Abschaltung der Zündung kommen könnte. Bei allen von diesem Rückruf betroffenen Fahrzeugen wird geschätzt, dass sie den Defekt aufweisen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:59 ET (11:59 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) St.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 7,45 -6,29% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,00 -5,87% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen (VW) St. 76,50 -7,27% Volkswagen (VW) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:29 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen