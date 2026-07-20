Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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20.07.2026 10:21:00
Volkswagen sperrt Nutzer von Custom ROMs aus der VW-App aus
Volkswagen hat den Zugriff auf seine App für Nutzer von Custom ROMs wie GrapheneOS oder LineageOS gesperrt. Grund ist die Google Play Integrity API.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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