Volkswagen startet schrittweisen Wiederanlauf der Produktion

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern fährt die Produktion seiner Werke im April stufenweise wieder an. Bei der Marke Volkswagen Pkw nehmen die Werke in Zwickau und Bratislava die Fertigung ab dem 20. April wieder auf. In der Woche ab dem 27. April beginnt der Wiederanlauf der Produktion in den übrigen deutschen Produktionsstätten sowie in Portugal, Spanien, Russland und USA, wie das Unternehmen mitteilte. Im Laufe des Monats Mai soll dann sukzessive auch in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko wieder produziert werden. Für die Volkswagen Werke in Deutschland gelte weiter Kurzarbeit, die Zahl der Kurzarbeitenden wird aber je nach Anlauf schrittweise zurückgefahren.

Die Werke der Nutzfahrzeugsparte in Hannover sowie an den polnischen Standorten in Poznan und Wrzesnia nehmen ebenfalls am 27. April nach gut fünfwöchiger Produktionsruhe mit reduzierten Kapazitäten schrittweise die Produktion wieder auf.

Die Volkswagen Konzern Komponente hat bereits seit dem 6. April damit begonnen, die Produktion sukzessive zunächst in ihren Werken in Braunschweig und Kassel und ab 14. April auch in Salzgitter, Chemnitz und Hannover Komponente sowie an den polnischen Standorten wieder anzufahren, um zunächst die Versorgung der Fahrzeugproduktion in China sicherzustellen.

"Der schrittweise Anlauf unserer Werke war wichtig, um die Belieferung der Übersee-Werke abzusichern. Nun gilt es, unter Einhaltung umfangreicher Schutzmaßnahmen den gesamten Produktionsverbund anzufahren und markenübergreifend alle fahrzeugproduzierenden Werke mit Komponenten zu versorgen", sagte Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der'Volkswagen Konzern Komponente, laut der Mitteilung.

Der Anlauf erfolge entsprechend der derzeitigen Verfügbarkeit von Teilen, der staatlichen Auflagen in Deutschland und Europa, der Entwicklung in den Vertriebsmärkten und den sich daraus ergebenden Fahrweisen in der Produktion. Die Einhaltung der hohen Gesundheitsschutz-Maßnahmen für die Mitarbeiter stünden immer an erster Stelle.

April 15, 2020