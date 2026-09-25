Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
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25.09.2026 16:23:40
Volkswagen steht womöglich vor größerem Rückruf - Zeitung
DOW JONES--Volkswagen steht einem Zeitungsbericht zufolge womöglich vor einem der größten Rückrufe seiner jüngeren Geschichte. Der Autokonzern müsse wegen eines möglichen Problems an der Lenkung konzernweit etwa vier Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten rufen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen. Es seien Modelle der Marken Volkswagen, Audi sowie Skoda und Seat betroffen. Das Handelsblatt beruft sich auch auf Informationen des Kraftfahrbundesamts (KBA). Bei der Behörde war niemand zu erreichen.
Einem Sprecher von VW zufolge wurden bei Qualitätsüberprüfungen mögliche Probleme an der Lenkung bestimmter Fahrzeuge verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen festgestellt. "Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss kann es zu Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen", heißt es weiter. Schreite diese Korrosion fort, könne es in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden. VW rufe die Fahrzeuge zum Tausch dieser Verschraubung in die Servicebetriebe zurück.
Angaben über die Anzahl der konkret betroffenen Fahrzeuge wurden nicht gemacht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)
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