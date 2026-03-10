Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 11:11:23
Volkswagen stung by tariffs, China battle as profit halves
Its operating profit of 8.9 billion euros misses analysts’ forecast of 9.4 billion eurosWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
