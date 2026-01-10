Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.01.2026 06:00:04
Volkswagen Suffers More Than Rivals From Auto Industry Woes
The German automaker’s sales in the United States plunged last year, hit by tariffs and the end of tax credits for electric vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!