Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
26.06.2026 10:49:30
Volkswagen to axe up to 100,000 jobs in sweeping cost-cutting drive
Restructuring follows blockbuster sale of marine engines unit to US private equity firm BainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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