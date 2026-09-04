Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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04.09.2026 16:19:27
Volkswagen to cut 100,000 jobs by end of decade
The company will carry out the biggest job cuts ever seen in the industry. Volkswagen also plans to restructure and invest in research.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Volkswagen (VW) St.
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,34
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