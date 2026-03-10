Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 12:29:25
Volkswagen to cut 50,000 jobs as profits drop
Europe's largest carmaker said post-tax profits had dropped to their lowest level since 2016.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
