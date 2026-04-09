Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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09.04.2026 19:53:12
Volkswagen to End E.V. Production at Tennessee Plant
The German carmaker is the latest to scale back plans for electric vehicles in favor of gasoline models.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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