Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.09.2026 22:03:14
Volkswagen to slash up to 50,000 jobs in historic restructuring
German carmaker’s overhaul could also lead to plant closuresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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