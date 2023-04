Volkswagen und BMW setzen mehr Fahrzeuge in den USA im Quartal ab

Bangalore (Reuters) - Volkswagen (VW) hat seinen Absatz in den USA gesteigert.

In den ersten drei Monaten 2023 seien 67.853 Fahrzeuge der Marke VW ausgeliefert worden, teilte der Wolfsburger Autobauer am Montag mit. Das war eine Zunahme um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die VW-Tochter Audi glänzte mit einer Absatzsteigerung um 48,6 Prozent auf 52.763 Autos. Auch BMW konnte in den USA punkten. Das Absatzplus belief sich im Berichtszeitraum mit 82.466 Fahrzeugen auf 11,9 Prozent.

Der US-Konkurrent General Motors (GM) steigerte seine Verkaufszahlen auf dem Heimatmarkt kräftig. Im ersten Quartal wurden 603.208 Fahrzeuge den Kunden übergeben, wie das Unternehmen mitteilte. Das sei ein Anstieg um 17,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der japanische Rivale Toyota Motor verbuchte dagegen einen Rückgang. Der Absatz sank um 8,8 Prozent auf 469.558 Fahrzeuge.

