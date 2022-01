Volkswagen und Bosch wollen zusammen Zellfabriken ausrüsten

Volkswagen und Bosch wollen künftig gemeinsam Batteriezellfabriken in Europa mit Produktionssystemen und Digitalisierungslösungen ausstatten.

Der Autokonzern und der weltweit größte Zulieferer wollen laut gemeinsamer Mitteilung zunächst die Gründung eines entsprechenden europäischen Anbieters prüfen. Eine Absichtserklärung hierfür sei unterzeichnet worden. Über ein "Projekthaus" wollen die Partner Industrialisierungslösungen ausloten.

VW und Bosch wollen integrierte Batterieproduktionssysteme liefern sowie Batteriezellen- und Systemhersteller bei Hochlauf und Wartung vor Ort unterstützen. "Die Unternehmen streben die Kosten- und Technologieführerschaft bei der Industrialisierung von Batterietechnologie und der Serienproduktion nachhaltiger, hochmoderner Batterien an", heißt es weiter. Allein VW plant in Europa bis 2030 den Bau von sechs Gigafabriken.

"Wir arbeiten daran, eine vollständig lokalisierte europäische Lieferkette für E-Mobilität 'made in Europe' aufzubauen - eine historische Chance in der Wirtschaftsgeschichte", wird VW-Technikvorstand Thomas Schmall in der Mitteilung zitiert. Das Projekthaus sei mit dem Ziel eingerichtet worden, bis Ende 2022 die Gründung eines Unternehmens vorzubereiten.

